Des Monuments historiques en Seine-Saint-Denis – La grande nef du complexe sportif de L’Île-des-Vannes, Saint-Ouen-sur-Seine Grande Nef Lucien Belloni L’Île-Saint-Denis

Des Monuments historiques en Seine-Saint-Denis – La grande nef du complexe sportif de L’Île-des-Vannes, Saint-Ouen-sur-Seine 20 et 21 septembre Grande Nef Lucien Belloni Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Architectures en Seine-Saint-Denis, saison 1

Des Monuments historiques en Seine-Saint-Denis

Du Moyen Âge au 20e siècle, des édifices d’une grande diversité ont été édifiés sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Que ce soit par leur technique de construction, les matériaux employés, l’utilisation de modèles constructifs précurseurs ou innovants ou bien encore par la renommée de leur architecte, tous constituent aujourd’hui notre patrimoine culturel.

La grange aux dîmes à Tremblay-en-France, l’église de l’ancien Carmel à Saint-Denis, le château de Saint-Ouen ou la Poudrerie de Sevran sont quelques-uns de ces Monuments historiques qui vous sont proposés à la découverte.

Retrouvez l’intégralité des capsules vidéos « Architectures en Seine-Saint-Denis » sur la chaîne YouTube du Département de la Seine-Saint-Denis

Journées européennes du patrimoine 2025

Découpages, Département de la Seine-Saint-Denis