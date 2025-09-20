Des Monuments historiques en Seine-Saint-Denis – L’église Notre-Dame des Missions, Epinay-sur-Seine Église Notre-Dame-des-Missions Épinay-sur-Seine

Architectures en Seine-Saint-Denis, saison 1

Des Monuments historiques en Seine-Saint-Denis

Du Moyen Âge au 20e siècle, des édifices d’une grande diversité ont été édifiés sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Que ce soit par leur technique de construction, les matériaux employés, l’utilisation de modèles constructifs précurseurs ou innovants ou bien encore par la renommée de leur architecte, tous constituent aujourd’hui notre patrimoine culturel.

La grange aux dîmes à Tremblay-en-France, l’église de l’ancien Carmel à Saint-Denis, le château de Saint-Ouen ou la Poudrerie de Sevran sont quelques-uns de ces Monuments historiques qui vous sont proposés à la découverte.

Église Notre-Dame-des-Missions 100 Av. Joffre, 93800 Épinay-sur-Seine, France Épinay-sur-Seine 93800 Le Cygne d'Enghien Seine-St-Denis Île-de-France

Pavillon des missions catholiques construit de 1929 à 1931 pour l'Exposition coloniale de Paris de 1931. Dessiné par Paul Tournon, architecte agréé de l'Archevêché, il est consacré « à la gloire de la conquête missionnaire de l'église catholique à travers les pays et les siècles ». En 1932, à la suite d'une souscription nationale lancée par le maréchal Lyautey, le pavillon est reconstruit en béton armé (le pavillon d'origine étant en matériau léger) comme église paroissiale d'Epinay-sur-Seine. Pour la façade, le maître-verrier Marguerite Huré utilise un nouveau procédé, la « brique huré », breveté en 1930. Les vitraux, peintures et sculptures sont réalisés par des artistes des Ateliers d'Art sacré (fondés en 1919 par les peintres Maurice Denis et Georges Desvallières) sous la direction d'Henri de Maistre.

