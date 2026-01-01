Des mots aux faits, une enquête sur la vertu des entreprises internationales. Responsabilité , durabilité , bienveillance des firmes, ici et ailleurs Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence

Des mots aux faits, une enquête sur la vertu des entreprises internationales. Responsabilité , durabilité , bienveillance des firmes, ici et ailleurs

À l’occasion de la parution de l’ouvrage Decathlon ou les tactiques de la vertu (Presses de Sciences Po, 2025), cette conférence propose une analyse des transformations du travail et des relations professionnelles, à la croisée de nouvelles normes (RSE, attentes sociétales), de dynamiques politiques (scandales, médiatisation) et de la recomposition de l’économie mondiale.



Intervenants



– Karel Yon, Sociologue et politiste, chargé de recherche au CNRS (IDHES), spécialiste des transformations du syndicalisme, des politiques du travail et de la démocratie sociale à partir d’enquêtes réalisées en France, aux États-Unis et au Mexique

– Amin Allal, Sociologue et politiste, chargé de recherche au CNRS (CERAPS), spécialistes des conflictualisassions qui traversent les sociétés contemporaines du Maghreb et qui s’expriment dans des séquences contestataires et révolutionnaires



Modération



– Philippe Aldrin, Sociologue et politiste, Professeur des universités à Sciences Po Aix

– Magali Nonjon, Sociologue et politiste, Professeure des universités à Sciences Po Aix



Institut d'études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône

English :

