Des mots dans l’assiette Citadelle de Besançon Besançon

Des mots dans l’assiette 20 et 21 septembre Citadelle de Besançon Doubs

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T16:45:00

Les élèves de 1re bac pro cuisine du lycée Condé ont réinterprété une sélection de recettes de cuisine écrites par les déportés et conservées au musée, pour créer leurs propres recettes. Venez découvrir leur projet et, samedi 20 septembre, déguster le fruit de leur travail.

Dimanche 21 septembre, un médiateur vous fera visiter l’exposition issue de ce travail.

Citadelle de Besançon 99 Rue des Fusillés de la Résistance, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Grette Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878333 https://www.citadelle.com Chef d’œuvre de Vauban inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la Citadelle de Besançon est considérée comme l’une des plus belles citadelles de France. Elle surplombe de plus de 100 mètres la vieille ville de la capitale comtoise et offre, depuis ses remparts, des panoramas à couper le souffle.

La Citadelle abrite aujourd’hui sur 11 hectares, 3 musées de France : le Musée comtois, le Muséum (Naturalium, Insectarium, Noctarium, Aquarium, Jardin zoologique et Petite ferme) et le Musée de la Résistance et de la Déportation.

Leur point commun : être ambassadeurs des valeurs et idéaux portés par l’UNESCO. Premier site culturel et touristique du Centre Est de la France, la Citadelle tient sa promesse : celle d’un patrimoine vivant fort en émotions.

