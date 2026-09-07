Des mots, des images, des mains, Médiathèque de Féchain, Féchain

Informations pratiques

Des mots, des images, des mains 2 et 3 octobre Médiathèque de Féchain Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Cette année, nous proposons des ateliers, des animations et des rencontres autour de l’image et de la photographie pour l’occasion du bicentenaire.

Médiathèque de Féchain 34 rue Louis Chantreau, Féchain Féchain 59247 Nord Hauts-de-France 03 27 99 65 33 https://www.fechain.fr/La-bibliotheque-23.html https://www.facebook.com/MediathequeMunicipaledeFechain?locale=fr_FR [{« type »: « phone », « value »: « 03.27.99.65.33 »}]

Biblis en folie 2026

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