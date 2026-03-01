Des mots entre les notes Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Des mots entre les notes

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21 16:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Tout public

Plongez dans l’univers captivant de Chicago May, une femme au destin hors du commun, à travers un concert dessiné unique. La chanteuse Amelie McCandless interprète les chansons de son album “Incandescente”, inspiré par cette figure légendaire. Dans la tradition de la musique folk, elle a fait le choix original de paroles en français et d’une instrumentation minimaliste.

Pendant ce temps, le dessinateur Pascal Regnauld donne vie à cette héroïne rebelle et mystérieuse. En direct, devant les spectateurs, il esquisse son parcours fait d’aventures et de passions, projetant ses créations sur grand écran. Le trait fluide de Pascal suit les méandres de cette vie trépidante, depuis les bas-fonds de la société jusqu’aux sommets de l’audace.

Sous les yeux émerveillés du public, la musique et le dessin s’entrelacent pour créer un tableau vivant, une expérience immersive et poétique où les arts visuels et sonores se répondent et se complètent.

La Librairie du Mau sera présente pour une séance de dédicace des œuvres de Pascal Regnauld ; les albums d’Amelie McCandless seront aussi disponibles à l’achat. Merci de prévoir chèque ou espèces.

Tout public Accès libre .

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26

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English : Des mots entre les notes

L’événement Des mots entre les notes Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne