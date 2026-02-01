Des mots et débats

Frazé Eure-et-Loir

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Rencontres, échanges, découvertes littéraires et artistiques…

Conférence en 2 temps redonner du sens en revalorisant les communes . D’après le constat et les études réalisés, à la fois par des scientifiques, des économistes et des sociologues, la population traverse aujourd’hui un malaise psychologique déjà présent dans les années 1810. Quel est ce malaise et pourquoi se présente-t-il ? Comment pouvons-nous lutter en revalorisant la notion de commun disparue depuis 1850. Par Dominique Renaudin, juriste, économiste et écrivain. .

Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34

English :

Meetings, exchanges, literary and artistic discoveries…

