Des Mots et Des Couleurs Atelier Traverse Dieppe

Des Mots et Des Couleurs

Atelier Traverse / 18 Rue de l’Épée Dieppe Seine-Maritime

Visite guidée de l’installation Des mots et des couleurs pendant un peu plus d’une heure.

Les vendredis 07, 14 et 21 novembre, samedis 08, 15 et 22 novembre, dimanches 09, 16 et 23 novembre.

Départ des visites à 16 h et à 18 h à l’issue de la visite, une petite collation est proposée.

La compagnie Embarquement Immédiat avec Michel MORIN, Gilles LAMBERT et Pierre HAMON et les artistes invités ELLOJ-Laurence COCHELIN, Marc DRAY, Mickaëla Vue et Martine DDUBANS-FAURIS.

Venez jouer avec nous en mélangeant les couleurs ou les lettres d’un mot ! .

+33 6 71 10 71 01 embarquement.immediat@mailo.com

