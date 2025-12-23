Des mots mans à Moustaki, Maison de quartier Georges Moustaki Le Mans

Des mots mans à Moustaki

Maison de quartier Georges Moustaki 211 rue des Maillets Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-08 14:30:00

fin : 2026-01-08 16:30:00

Date(s) :

2026-01-08

Temps d’animation pour vous exprimer sur des sujets de la vie quotidienne

Ce temps d’animation vous permettra de vous exprimer autour des sujets de la vie quotidienne ou de vos propres souvenirs. Vous pourrez, en toute bienveillance, échanger autour de sujets qui vous tiennent à cœur et qui sait, concrétiser des projets avec d’autres habitants ! .

English :

Time to express yourself on everyday topics

