Des mots mans à Moustaki, Maison de quartier Georges Moustaki Le Mans

Temps d’animation pour vous exprimer sur des sujets de la vie quotidienne
Ce temps d’animation vous permettra de vous exprimer autour des sujets de la vie quotidienne ou de vos propres souvenirs. Vous pourrez, en toute bienveillance, échanger autour de sujets qui vous tiennent à cœur et qui sait, concrétiser des projets avec d’autres habitants ! .
Maison de quartier Georges Moustaki 211 rue des Maillets Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
English :
Time to express yourself on everyday topics
