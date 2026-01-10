Des mots pour se dire Bibliothèque Landry Rennes Mardi 3 février, 18h00 dans la limite des places disponibles

Autour du thème de la lecture et de ses bienfaits, un rendez-vous pour découvrir des extraits de romans, des poèmes et pour s’essayer à l’écriture par de petits ateliers à la portée de toutes et tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-03T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-03T18:30:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 39

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

