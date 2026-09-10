Des mots pour se dire : l’art du portrait Bibliothèque Landry Rennes
mardi 17 novembre 2026 · Bibliothèque Landry · Rennes
Informations pratiques
Des mots pour se dire : l’art du portrait Bibliothèque Landry Rennes Mardi 17 novembre, 18h00 Ille-et-Vilaine
Jeux d’écriture et de lectures
Un atelier de bibliothérapie créative pour jouer avec les mots, composé de jeux d’écriture et de lectures à voix haute par la bibliothécaire pour nourrir votre plume ou vos idées et délier les phrases. Un moment ouvert à toutes et tous, même à celles et ceux qui ne sont pas l’aise avec l’écrit ou l’orthographe, car tout texte est précieux.
Atelier à destination des adultes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-17T18:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-17T20:00:00.000+01:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39
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