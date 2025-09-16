Des mots qui font germer l’espoir | Rencontre d’auteur Compiègne
Des mots qui font germer l’espoir | Rencontre d’auteur Compiègne mardi 16 septembre 2025.
Des mots qui font germer l’espoir | Rencontre d’auteur
Place du Change Compiègne Oise
Gratuit
Début : 2025-09-16 15:00:00
fin : 2025-10-16 16:00:00
2025-09-16
Le comédien Camille Voyenne (collectif Champ Libre) donne vie au chef-d’œuvre de Jean Giono, « L’homme qui plantait des arbres », dans une lecture-performance sensible et habitée.
La représentation sera suivie d’un temps d’échange avec le public. 0 .
Place du Change Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 41 83 75
