Des mots sur les photos Création littéraire autour de l’exposition Olivier Mériel Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer

Des mots sur les photos Création littéraire autour de l’exposition Olivier Mériel

Musée Villa Montebello 64 Rue du Général Leclerc Trouville-sur-Mer Calvados

Visite théâtralisée de l’exposition Olivier Mériel avec les groupes de l’atelier théâtre. Une déambulation immersive d’1h où les mots donnent vie aux photos.

12 & 19 décembre à 20h

Gratuit réservation indispensable au 02 31 88 16 26.

Plongez au cœur de l’univers d’Olivier Mériel lors d’une visite théâtralisée inédite !

Les groupes de l’atelier théâtre vous entraînent dans une déambulation immersive au sein de l’exposition, où les mots donnent vie aux images et où chaque photographie devient une scène à part entière.

– Durée 1h

– Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

– Réservation indispensable 02 31 88 16 26

Une soirée singulière mêlant art visuel et création littéraire… À ne pas manquer ! .

Musée Villa Montebello 64 Rue du Général Leclerc Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 16 26

English : Des mots sur les photos Création littéraire autour de l’exposition Olivier Mériel

Dramatized visit to the Olivier Mériel exhibition with groups from the theater workshop. A 1-hour immersive stroll where words bring the photos to life.

december 12 & 19 at 8pm

Free ? reservation essential on 02 31 88 16 26.

