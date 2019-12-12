Des mots sur les photos Création littéraire autour de l’exposition Olivier Mériel Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer
Des mots sur les photos Création littéraire autour de l’exposition Olivier Mériel Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer vendredi 12 décembre 2025.
Des mots sur les photos Création littéraire autour de l’exposition Olivier Mériel
Musée Villa Montebello 64 Rue du Général Leclerc Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 21:00:00
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-19
Visite théâtralisée de l’exposition Olivier Mériel avec les groupes de l’atelier théâtre. Une déambulation immersive d’1h où les mots donnent vie aux photos.
12 & 19 décembre à 20h
Gratuit réservation indispensable au 02 31 88 16 26.
Plongez au cœur de l’univers d’Olivier Mériel lors d’une visite théâtralisée inédite !
Les groupes de l’atelier théâtre vous entraînent dans une déambulation immersive au sein de l’exposition, où les mots donnent vie aux images et où chaque photographie devient une scène à part entière.
– Durée 1h
– Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
– Réservation indispensable 02 31 88 16 26
Une soirée singulière mêlant art visuel et création littéraire… À ne pas manquer ! .
Musée Villa Montebello 64 Rue du Général Leclerc Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 16 26
English : Des mots sur les photos Création littéraire autour de l’exposition Olivier Mériel
Dramatized visit to the Olivier Mériel exhibition with groups from the theater workshop. A 1-hour immersive stroll where words bring the photos to life.
december 12 & 19 at 8pm
Free ? reservation essential on 02 31 88 16 26.
L’événement Des mots sur les photos Création littéraire autour de l’exposition Olivier Mériel Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Trouville