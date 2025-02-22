Des mots…juste des mots Saint-Dizier

Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-02-22

fin : 2025-04-19

2025-02-22 2025-03-29 2025-04-19 2025-05-17 2025-06-07 2025-09-20

Tout public

Pour le plaisir d’écrire tout simplement. Pour susciter votre imaginaire, votre créativité. Pour échanger, s’amuser. Tout le monde a son petit mot à dire. .

Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66

