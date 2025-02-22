Des mots…juste des mots Saint-Dizier
Des mots…juste des mots Saint-Dizier samedi 22 février 2025.
Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-02-22
fin : 2025-04-19
Date(s) :
2025-02-22 2025-03-29 2025-04-19 2025-05-17 2025-06-07 2025-09-20
Tout public
Pour le plaisir d’écrire tout simplement. Pour susciter votre imaginaire, votre créativité. Pour échanger, s’amuser. Tout le monde a son petit mot à dire. .
Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66
