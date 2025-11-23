Des musiques de films par l’Orchestre d’Harmonie La Fraternelle Hermanville-sur-Mer

Des musiques de films par l’Orchestre d’Harmonie La Fraternelle

Salle la ferme Hermanville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Dernier concert 2025 avec La Fraternelle, Orchestre d’Harmonie de Caen, autour des musiques de films Disney. Réservation obligatoire avant le 22 novembre.

Annonce du dernier concert de notre programmation 2025

Pour la première fois, nous avons le plaisir d’accueillir La Fraternelle, le célèbre Orchestre d’Harmonie de Caen.

Au programme un voyage musical à travers les grandes musiques de films Disney, signées par des compositeurs de renom tels que Hans Zimmer, Alan Menken, Kristen Anderson-Lopez ou encore Phil Collins.

Un concert magique à ne surtout pas manquer.

Nous vous attendons très nombreux, en famille pourquoi pas.

Entrée gratuite pour les scolaires

Réservation obligatoire avant le 22 novembre

par mail musiqueenecrin@gmail.com

ou par SMS au 06 31 25 94 71 .

Salle la ferme Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie +33 6 31 25 94 71 musiqueenecrin@gmail.com

English : Des musiques de films par l’Orchestre d’Harmonie La Fraternelle

Final 2025 concert with La Fraternelle, Orchestre d?Harmonie de Caen, featuring music from Disney films. Reservations required by November 22.

German : Des musiques de films par l’Orchestre d’Harmonie La Fraternelle

Letztes Konzert 2025 mit La Fraternelle, Orchestre d’Harmonie de Caen, rund um die Musik aus Disney-Filmen. Reservierung vor dem 22. November erforderlich.

Italiano :

L’ultimo concerto del 2025 con La Fraternelle, l’Orchestre d’Harmonie di Caen, con musiche tratte dai film Disney. Prenotazione obbligatoria entro il 22 novembre.

Espanol :

Último concierto de 2025 con La Fraternelle, Orchestre d’Harmonie de Caen, con música de películas Disney. Reserva obligatoria antes del 22 de noviembre.

L’événement Des musiques de films par l’Orchestre d’Harmonie La Fraternelle Hermanville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Caen la Mer