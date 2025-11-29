Des naissances, un arbre Aire Bikini Le Pellerin

Des naissances, un arbre Aire Bikini Le Pellerin samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 11:00 –

Gratuit : oui En famille

Après quatre années de mise en œuvre du dispositif « Une naissance, un arbre », qui consistait à planter autant de jeunes plants d’arbres que de naissances enregistrées l’année précédente, la Ville renouvelle son engagement en faveur de la biodiversité tout en faisant évoluer son action. L’adhésion de la Ville au dispositif régional « Une naissance, un arbre » a permis le financement forfaitaire et la plantation de 236 plants d’arbres depuis 2021, sur les parcelles proches des jardins familiaux et de la forêt communale. Ce dispositif n’existant plus aujourd’hui, la Municipalité a tout de même souhaité maintenir cette action, symbolique et porteuse de sens, en lui donnant une nouvelle forme : la plantation d’un arbre symbolisant une année de naissance.Ainsi, samedi 29 novembre à 11h, à l’espace Bikini, les familles des enfants nés en 2024 sont invitées à participer à la plantation d’un érable negundo Flamingo, un arbre champêtre, mellifère et favorable à la biodiversité, mesurant environ 1,50 m. Autour de ce dernier, les enfants pourront également planter des bulbes de jonquilles, pour égayer le site au printemps.Ce choix s’explique aussi par un manque de place sur les sites historiques : « il ne sert à rien de saturer l’espace », souligne la Ville, qui souhaite au contraire diversifier les plantations et renforcer le « maillage » végétal sur l’ensemble du territoire. Un symbole écologique et citoyen L’érable, choisi pour cette opération, est un symbole de vie et de croissance. Il contribue à la qualité de l’air en absorbant le dioxyde de carbone, favorise la dénitrification des sols grâce à ses racines et abrite des insectes pollinisateurs. Autant d’atouts essentiels face aux enjeux environnementaux actuels.Planter un arbre en l’honneur d’une naissance devient ainsi un geste concret et porteur de sens, permettant aux familles de suivre l’évolution de cet arbre qui grandira avec leur enfant.En cette période humide, propice à l’enracinement et au développement des végétaux, la Ville invite donc les familles à partager ce moment symbolique et convivial, où chaque plantation viendra renforcer le patrimoine naturel commun.Plus d’infos au 02 40 97 26 36 ou à l’adresse transitionecologique@ville-lepellerin.fr

Aire Bikini Le Pellerin 44640

http://www.ville-lepellerin.fr 02 40 97 26 36