DES NOTES ET DES MOTS Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines
DES NOTES ET DES MOTS Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines mercredi 8 avril 2026.
DES NOTES ET DES MOTS
Médiathèque Victor Hugo 5 Esplanade de l’Europe Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 18:00:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Mise en voix et en musique de l’albume Le Détour
De Rozenn Brécard .
Médiathèque Victor Hugo 5 Esplanade de l’Europe Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 49 62 39 70 mediatheque@grandchampdesfontaines.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical and vocal production by albume Le Détour
L’événement DES NOTES ET DES MOTS Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-01 par Pays Erdre Canal Forêt