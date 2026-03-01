DES NOTES ET DES MOTS Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines

DES NOTES ET DES MOTS

Médiathèque Victor Hugo 5 Esplanade de l’Europe Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 18:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Mise en voix et en musique de l’albume Le Détour

De Rozenn Brécard .

Médiathèque Victor Hugo 5 Esplanade de l’Europe Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 49 62 39 70 mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical and vocal production by albume Le Détour

L’événement DES NOTES ET DES MOTS Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-01 par Pays Erdre Canal Forêt