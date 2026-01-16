Des notes mises en musique Arès

salle de réunion omnisport d'Arès Arès Gironde

Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26

2026-03-26

Présentation de l’âge d’or de la musique à Venise, écoute d’extraits de Verdi, Albinoni et Vivaldi. Dégustation d’un vin.

Tout public Tarif 6 €.
Renseignements au 06 08 13 53 70.

Lieu salle n°9, Village des Associations.   .

salle de réunion omnisport d'Arès Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 53 70 

