Des notes mises en musique

salle de réunion omnisport d’Arès Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Présentation de l’âge d’or de la musique à Venise, écoute d’extraits de Verdi, Albinoni et Vivaldi. Dégustation d’un vin.

Tout public Tarif 6 €.

Renseignements au 06 08 13 53 70.

Lieu salle n°9, Village des Associations. .

salle de réunion omnisport d’Arès Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 53 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Des notes mises en musique Arès a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme d’Arès