Des notes mises en musique Arès
Des notes mises en musique Arès jeudi 26 mars 2026.
Des notes mises en musique
salle de réunion omnisport d’Arès Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Présentation de l’âge d’or de la musique à Venise, écoute d’extraits de Verdi, Albinoni et Vivaldi. Dégustation d’un vin.
Tout public Tarif 6 €.
Renseignements au 06 08 13 53 70.
Lieu salle n°9, Village des Associations. .
salle de réunion omnisport d’Arès Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 53 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Des notes mises en musique Arès a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme d’Arès