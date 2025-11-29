Des nouvelles de la rue Loubon Journée festive et visites de chantier de la future Médiathèque 36 rue Loubon Marseille 3e Arrondissement

Des nouvelles de la rue Loubon Journée festive et visites de chantier de la future Médiathèque

Samedi 29 novembre 2025 de 10h30 à 17h.

Grande journée familiale et festive.

Du 10/12 au 20/12/2025 le mercredi et samedi.

À 10h, 11h, 14h et 15h

Tout public à partir de 6 ans. Sur inscription à concertation-loubon@marseille.fr. 36 rue Loubon 136 rue Loubon Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-12-20

Venez constater l’avancée des travaux et découvrir la future bibliothèque Loubon qui ouvrira ses portes au début de l’année 2027.

Durant deux semaines, le chantier de la future médiathèque se met en pause pour vous permettre de venir constater l’avancée des travaux et découvrir ce site qui ouvrira ses portes au début de l’année 2027.

À cette occasion, les bibliothèques organisent au cinéma le Gyptis (136, rue Loubon 13003), une grande journée familiale et festive ciné-concerts, jeu vidéo, ateliers, spectacles, jeux de société et lectures sont au programme.





Le futur équipement culturel

De nombreux services seront proposés afin de répondre à plusieurs besoins identifiés sur le territoire. Véritable lieu d’échanges, de formation, d’accueil, de pratiques artistiques, de culture et de loisirs aux habitants, il comprendra plusieurs espaces pour de multiples usages



– une médiathèque,

– un forum de 500 m², conçu comme un lieu de rencontre, de convivialité, d’exposition, de lecture ou de jeu,

– des espaces de pratiques artistiques et d’activités physiques où seront dispensés des cours dans différents domaines des arts et du sport,

– des salles dédiées à la formation, à l’accompagnement aux droits, au soutien scolaire, au travail individuel ou en groupe,

– un espace pour les tout-petits dédié à l’éveil sensoriel et à la motricité des 0-6 ans,

– une cuisine, café, ancrée dans l’économie sociale et solidaire, qui proposera une offre de restauration mais également des ateliers,

– un auditorium de 150 places pour accueillir spectacles, rencontres littéraires, concerts, restitutions de projets scolaires ou des évènements de partenaires associatifs.







► ATELIERS



SAMEDI 29 NOVEMBRE À 10H30

> Cinéma Le Gyptis

C’est quoi une impression ?

Un atelier mobile de gravure avec Noémie Privat. Une invitation pour apprendre à imprimer une gravure.

Atelier pour les enfants de 8 à 10 ans. Sur inscription à concertation-loubon@marseille.fr

Par Noémie Privat.



SAMEDI 29 NOVEMBRE DE 14H À 16H30

> Cinéma Le Gyptis

Des yokais rue Loubon

Venez imprimer un sac unique avec l’artiste plasticienne Hitomi Takeda et imaginer comment serait la bibliothèque si elle était envahie par des yokais, esprits et créatures japonais.

Tout public.



► CINÉ-CONCERT



SAMEDI 29 NOVEMBRE À 16H30

> Cinéma Le Gyptis

Mini mini show, mini mini chat

Un ciné concert live pour enfants, réalisé, bruité et mis en musique par le club des chats. Il se présente comme un programme télévisuel musical espiègle et décalé.

À partir de 3 ans.Sur inscription à

concertation-loubon@marseille.fr

En collaboration avec le Club des Chats (Maïa Roger et Guillaume Berinchy) Youzprod.



► JEUX



SAMEDI 29 NOVEMBRE DE 10H À 17H

> Cinéma Le Gyptis

Ludothèque

La ludothèque municipale sera présente pour vous proposer des jeux pour tous les âges.

Tout public.

Avec la ludothèque municipale.



SAMEDI 29 NOVEMBRE À 15H

> Cinéma Le Gyptis

Jouez collectivement en conditions cinéma !

Projection interactive d’un jeu vidéo narratif et immersif. Les participant·es se passent la manette jusqu’à arriver au bout de l’histoire.

Tout public. Sur inscription à concertation-loubon@marseille.fr

En collaboration avec Playful.



► LECTURES



SAMEDI 29 NOVEMBRE DE 10H À 17H

> Cinéma Le Gyptis

Une bibliothèque au cinéma

L’Acelem vous attend toute la journée dans le hall avec sa bibliothèque ambulante.

Tout public.

Avec l’Acelem.



SAMEDI 29 NOVEMBRE À 10H30

> Cinéma Le Gyptis

Lire partout, lire tout le temps, excursion en littérature jeunesse

Trois petites lectures-spectacles pour partir à la découverte de la littérature jeunesse. Une invitation à écouter et à observer, à se promener ensemble dans les mots et les images.

À partir de 3 ans.

En collaboration avec La forêt en papier.



► VISITES



DU 10 AU 20 DÉCEMBRE

> Équipement culturel Loubon

Visite du chantier

Venez visiter le chantier et découvrir le projet de ce futur équipement culturel situé au 32 rue Loubon.

Des visites pour les groupes (scolaires, associations, collectifs…) sont proposées les mardis, jeudis et vendredis à 10h, 11h, 14h et 15h. Pour le tout public, les visites se déroulent les mercredis et samedis à 10h, 11h, 14h et 15h.

Tout public à partir de 6 ans. Sur inscription à concertation-loubon@marseille.fr .

36 rue Loubon 136 rue Loubon Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and see the progress of the work and discover the future Loubon library, which will open its doors in early 2027.

German :

Sehen Sie sich den Fortschritt der Bauarbeiten an und entdecken Sie die zukünftige Loubon-Bibliothek, die Anfang 2027 eröffnet werden soll.

Italiano :

Venite a vedere l’avanzamento dei lavori e a scoprire la futura biblioteca Loubon, che aprirà le sue porte all’inizio del 2027.

Espanol :

Venga a ver el avance de las obras y a descubrir la futura biblioteca Loubon, que abrirá sus puertas a principios de 2027.

