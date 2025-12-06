Des nouvelles du Père Noël Exposition photographique Nocé Perche en Nocé

Des nouvelles du Père Noël Exposition photographique

Nocé Le Moulin Blanchard Perche en Nocé Orne

Tarif :

Date :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13

Exposition de Florence Levillain, photographe Agence Signatures.

En reporter attitrée, la photographe Florence Levillain a suivi le Père Noël dans sa vie quotidienne, entre moments joyeux et insolites. Des toits de Paris aux pavillons de province en passant par les montagnes enneigées et les plages ensoleillées du bout du monde, ses clichés racontent près d’un an de préparation avant le grand jour. Florence Levillain nous fait découvrir cette rencontre surprenante dans cette série inédite, qui par sa légèreté

nous permet de relativiser le monde.

Pratique à découvrir au Moulin Blanchard les 6/7 et 13/14 décembre de 14h à 18h30.

Vernissage le samedi 6 décembre à 17h en présence du Père Noël et de l’artiste .

Vin chaud, jus de pomme chaud à la cannelle, crêpes, tombola de Noël , vente d’oeuvres au profit du Moulin Blanchard. Entrée gratuite. .

Nocé Le Moulin Blanchard Perche en Nocé 61340 Orne Normandie contact@moulinblanchard.com

