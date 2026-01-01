Des nuits pour voir le jour Archaos Pôle National du Cirque Marseille 15e Arrondissement

Des nuits pour voir le jour

Du vendredi 23 au samedi 24 janvier 2026 à partir de 20h. Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-23

La BIAC Biennale Internationale des Arts du Cirque et l’Entre2 BIAC sont les deux rendez-vous phares portés par Archaos.Enfants

Créée en 2015 par Archaos, la BIAC Biennale Internationale des Arts du Cirque se tient les années impaires, au cœur de l’hiver. Pendant un mois, entre janvier et février, elle déploie une programmation d’envergure en collaboration avec une cinquantaine de structures culturelles de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Chaque partenaire contribue à la co-construction du festival, en mutualisant ses ressources pour en faire un événement à la fois ambitieux, fédérateur et singulier.









Dans son spectacle en auto-corps-trait , comme elle aime à le dire, Katell Le Brenn nous partage son parcours d’équilibriste et de contorsionniste. Son récit réjouissant, mêlant cirque et théâtre, explore l’impact de la pratique physique de haut niveau sur son quotidien. À travers quatre tableaux lumineux, mis en scène audacieusement par David Coll Povedano, l’artiste nous transporte dans quatre moments clés de sa vie d’acrobate.









Sur du beat boxing ou bien des mélodies de Schubert, elle enchaîne les figures avec grâce. Et par la force de ses mots, elle éveille en nous mille sensations. Son introspection, aussi intime soit-elle, est universelle. Elle est une très belle ode à la vie. La tête à l’envers pour voir le monde à l’endroit.





Durée 1h30. Dès 10 ans. .

Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

BIAC ? Biennale Internationale des Arts du Cirque and Entre2 BIAC are the two flagship events organized by Archaos.

L’événement Des nuits pour voir le jour Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille