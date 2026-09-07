Des Oasis dans l’espace ( Les séances du Planétarium ), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin
dimanche 20 septembre 2026 · Planétarium de Vaulx-en-Velin · Vaulx-en-Velin
Informations pratiques
Des Oasis dans l’espace ( Les séances du Planétarium ) Dimanche 20 septembre, 15h30 Planétarium de Vaulx-en-Velin Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Nous vivons sur une planète aquatique, précieuse et unique : la Terre.
La vie telle que nous la connaissons a besoin d’eau liquide pour apparaître… Mais notre planète est-elle vraiment la seule à en posséder ?
Comment détecter de l’eau sur une autre planète ? Existe-t-il ailleurs, dans notre galaxie, d’autres oasis de vie ?
Embarquez pour un voyage à travers le Système solaire, à la recherche de l’eau sous toutes ses formes : solide, liquide et gazeuse.
Des cratères de Mercure à la lointaine Pluton, en passant par la surface aride de Mars et les lunes mystérieuses de Jupiter, explorez les mondes qui pourraient, eux aussi, abriter ce trésor indispensable.
Publics : adultes, ados, familles dès 8 ans
Film avec une séance d’astronomie animée par un médiateur scientifique
Durée 1 heure
Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.planetariumvv.com/ »}]
Nous vivons sur une planète aquatique, précieuse et unique : la Terre.
©Planétarium de Vaulx-en-Velin
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