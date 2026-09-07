Des Oasis dans l’espace ( Les séances du Planétarium ), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Des Oasis dans l’espace ( Les séances du Planétarium ) Dimanche 20 septembre, 15h30 Planétarium de Vaulx-en-Velin Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Nous vivons sur une planète aquatique, précieuse et unique : la Terre.

La vie telle que nous la connaissons a besoin d’eau liquide pour apparaître… Mais notre planète est-elle vraiment la seule à en posséder ?

Comment détecter de l’eau sur une autre planète ? Existe-t-il ailleurs, dans notre galaxie, d’autres oasis de vie ?

Embarquez pour un voyage à travers le Système solaire, à la recherche de l’eau sous toutes ses formes : solide, liquide et gazeuse.

Des cratères de Mercure à la lointaine Pluton, en passant par la surface aride de Mars et les lunes mystérieuses de Jupiter, explorez les mondes qui pourraient, eux aussi, abriter ce trésor indispensable.

Publics : adultes, ados, familles dès 8 ans

Film avec une séance d’astronomie animée par un médiateur scientifique

Durée 1 heure

Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.planetariumvv.com/ »}]

Nous vivons sur une planète aquatique, précieuse et unique : la Terre.

©Planétarium de Vaulx-en-Velin