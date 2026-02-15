Des oeufs et des jeux au Château du Coudray Salbart à Échiré Échiré

Des oeufs et des jeux au Château du Coudray Salbart à Échiré

Chemin du Château Salbart Échiré Deux-Sèvres

Tarif : – – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

Cette année, le château médiéval du Coudray-Salbart ouvre ses portes aux Légendes.

La désse Eostre et son symbole, le lapin, inspire la légende du Lièvre de Pâques .

Ce lapin, facétieux et généreux, accompagnera les chevaliers en herbe tout au long des 2 jours.

Ils pourront s’initier au tir à l’arc, s’amuser avec de jeux en bois traditionnels, et participer à la lisSe du chevalier, une cérémonie symbolique qui se conclura par la remise d’un diplôme.

Mais l’aventure ne s’arrête pas là… Deux parcours d’énigmes les attendent tant à l’extérieur du château qu’à l’intérieur. Là, en explorant les salles, les couloirs et les recoins mystérieux, ils devront faire preuve d’observation et de réflexion pour percer les secrets du Lièvre de Pâques ..

Une expérience ludique, immersive et magique, où histoire, légende et jeu se rencontrent pour célébrer Pâques dans un cadre hors du temps. .

Chemin du Château Salbart Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 71 07 contact@coudraysalbart.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

