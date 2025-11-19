Des oeuvres, un récit Festival d’art accessible. Salle des fêtes du château Cadaujac

Des oeuvres, un récit Festival d’art accessible.

Salle des fêtes du château Parc du Château Cadaujac Gironde

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Une visite commentée originale où les collections deviennent le point de départ d’un conte.

Une approche sensorielle vient enrichir le parcours pour certaines œuvres, des associations sonores ou olfactives donnent corps et présence aux oeuvres.

Durée 1h

Accessible à tous les publics, y compris aux personnes en situation de handicap (psychique ou moteur). .

Salle des fêtes du château Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

