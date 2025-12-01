Des oiseaux au Lac Daumesnil Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous devant l’entrée du zoo de Vincennes, avenue Dausmesnil Paris 12.

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Sédendaires, migrateurs ou de passage, venez découvrir les oiseaux qui sauront profiter des ressources qu’offre le lac Dausmenil et des arbres qui composent ses abords. Apporter vos jumelles.

Le vendredi 12 décembre 2025

de 09h30 à 11h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

