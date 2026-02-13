Des oiseaux et des chiffres, Muséum d’Orleans pour la Biodiversité et l’Environnement, Orléans

Des oiseaux et des chiffres 24 mars – 3 avril Muséum d’Orleans pour la Biodiversité et l’Environnement Loiret

Début : 2026-03-24T09:30:00+01:00 – 2026-03-24T17:00:00+01:00

Fin : 2026-04-03T09:30:00+02:00 – 2026-04-03T17:00:00+02:00

« Près des deux tiers des espèces d’oiseaux voient leur population décliner », titre Le Monde en 2026.

1 256 espèces d’oiseaux sont classées « menacées d’extinction » sur les 11 185 espèces étudiées, selon l’UICN.

Que se cache-t-il derrière ces chiffres ? Comment les interprétons-nous ? À partir d’articles de presse et d’informations scientifiques, les élèves enquêtent pour mieux comprendre l’information et ce qu’est la Liste rouge des espèces menacées. Attention toutefois aux biais cognitifs, qui peuvent nous pousser à interpréter les mêmes nombres de manières différentes !

Format : classe en demi groupe. Un groupe en atelier avec médiateur, un groupe en autonomie dans le parcours.

Information et inscription : 4tiers-museum@orleans-metropole.fr

Muséum d'Orleans pour la Biodiversité et l'Environnement 6 rue Marcel Proust 45000 Orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

