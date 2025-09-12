Des oiseaux la nuit TMP Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne

Des oiseaux la nuit TMP Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne vendredi 16 janvier 2026.

Des oiseaux la nuit

TMP Théâtre Municipal Pazenais 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16 20:30:00

Date(s) :

2026-01-16

Amoureux de la musique que diriez-vous de venir écouter ce concert acoustique ?

Rendez-vous au théâtre de Sainte-Pazanne !

Au programme Un concert acoustique éclairé à la bougie, des voix qui caressent le silence et une musique qui parle à l’âme. No Mad nous convie à une soirée hors du temps, intime et vibrante, où chaque note est une offrande. Des Oiseaux la nuit, ce sont des récits en musique, des contes chantés qui célèbrent l’amour, la nuit, l’aube, l’audace d’être vivant. Entre folk poétique et harmonie envoûtante, le groupe tisse un univers délicat, organique, profondément humain. On écoute, on imagine, on ressent. Les mots deviennent paysages, les sons des émotions. Un moment suspendu, où l’on se laisse toucher par la beauté du monde.

Pratique

réservation conseillée

les places sont limitées

billetterie en ligne avec paiement en CB ici

billetterie sur place avec paiement par chèque bancaire ou espèces

le théâtre ouvre ses portes 45 min avant chaque représentation

tarif selon l’âge de 7€ à 16€

TMP Théâtre Municipal Pazenais 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 43 74 theatre@sainte-pazanne.com

English :

If you’re a music lover, why not come and listen to this acoustic concert?

See you at the Sainte-Pazanne theater!

German :

Musikliebhaber wie wäre es, wenn Sie sich dieses akustische Konzert anhören würden?

Wir treffen uns im Theater von Sainte-Pazanne!

Italiano :

Se siete amanti della musica, perché non venire ad ascoltare questo concerto acustico?

Ci vediamo al teatro Sainte-Pazanne!

Espanol :

Si le gusta la música, ¿por qué no viene a escuchar este concierto acústico?

¡Nos vemos en el teatro Sainte-Pazanne!

