Des paysages artistiques MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Laval

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Vous êtes invités à une promenade dans les paysages peints des artistes naïfs. Au fil de cette balade, vous découvrirez des paysages urbains, des paysages ruraux et des paysages rêvés. Les jeux de perspectives et de couleurs dévoileront le regard intime que posent les artistes sur leur environnement

MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Place de la Trémoille, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 0253741230 https://musees.laval.fr Le MANAS est un lieu unique consacré aux Arts Naïfs et Singuliers qui présente ses collections et des expositions temporaires sur 1100 m². Assurant une veille sur la création hors les normes, il est identifié au niveau national comme découvreur et soutien aux plasticiens éloignés des circuits de diffusion.

