Des pépites à dénicher, de bons moments à partager ! Tendance 19 Paris

Pour bien débuter le mois de décembre, retrouvons-nous lors notre vide dressing de noël et venez chiner des pépites tendance, idéales pour un look de fête branché ou pour des cadeaux fashion et éco-responsable.

Découvrez l’univers mode de nos exposantes, dénichez des pièces de seconde main dans une ambiance chaleureuse au cœur du 19eme arrondissement.

Si vous souhaitez exposer vos vêtements, réservez votre portant dès à présent sur notre site : www.tendance19.fr

Rejoignez-nous pour un vide-dressing au couleur de l’hiver le samedi 6 décembre 2025.

Le samedi 06 décembre 2025

de 11h00 à 18h00

gratuit

Pour les exposant.es, réservation obligatoire sur notre site.

Tout public.

Tendance 19 143 rue de Crimée 75019 Paris

https://www.tendance19.fr/collect/description/610082-q-vide-dressing-de-noel-exposantes?header=%2Fpage%2F3511636-shop-drink-vide-dressing +33769129216 tendanceparis19@gmail.com