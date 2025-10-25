Des pépites modes vous attendent ! Tendance 19 Paris

Des pépites modes vous attendent ! Tendance 19 Paris samedi 25 octobre 2025.

Au programme :

Vide-dressing : des pièces tendances pour renouveler votre garde-robe.

Nail art : laissez-vous tenter par une manucure de saison.

Tirage de carte : insuffler une ambiance magique dans votre journée.

Un moment idéal pour profiter de son week-end au maximum !

Si vous souhaitez exposer et vendre vos vêtements, réserver votre portant sur notre site.

Rejoignez-nous pour une journée conviviale au cœur de Tendance 19 le dimanche 21 septembre de 11h à 18h.

Le samedi 25 octobre 2025

de 11h00 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Tendance 19 143, rue de Crimée 75019 Paris

https://www.tendance19.fr/collect/description/609451-q-shop-drink-21-septembre?header=%2Fpage%2F3511636-shop-drink-21-sept +33769129216 tendanceparis19@gmail.com