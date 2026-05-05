Des petites bêtes en vois-tu ? En voilà !, Lieu de rdv donné à la réservation, Verson

Des petites bêtes en vois-tu ? En voilà ! Mercredi 8 juillet, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T14:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-08T14:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00

Tu es curieux de nature ? Viens mettre les pieds dans l’eau et pêcher les animaux qui s’y cachent ! En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

Animation jeune public (dès 5 ans), sur réservation au 07 83 10 01 29 ou à reservation@cpievdo.fr

(1km/2h) – Niveau 1

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Tu es curieux de nature ? Viens mettre les pieds dans l’eau et pêcher les animaux qui s’y cachent ! En partenariat avec le conseil départemental du Calvados. Animation jeune public (dès 5 ans), s…