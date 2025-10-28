Des petites formes pour un grand musée Haguenau

Des petites formes pour un grand musée

9 rue du Maréchal Foch Haguenau Bas-Rhin

Avec des gommettes colorées, reconstitue la façade d’un des musées de Haguenau… puis invente ton propre bâtiment ! Rondes, carrées, triangulaires, à toi de créer un musée unique, plein de fantaisie et d’originalité.

Atelier De 5 à 7 ans. .

9 rue du Maréchal Foch Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 29 39 musees-archives@agglo-haguenau.fr

English :

Use colorful stickers to recreate the facade of one of Haguenau?s museums? and then invent your own building! Round, square, triangular, it’s up to you to create a unique museum, full of fantasy and originality.

German :

Stelle mit bunten Aufklebern die Fassade eines der Museen in Haguenau nach und erfinde dann dein eigenes Gebäude! Ob rund, quadratisch oder dreieckig, es liegt an dir, ein einzigartiges Museum voller Phantasie und Originalität zu erschaffen.

Italiano :

Con gli adesivi colorati ricostruite la facciata di uno dei musei di Haguenau e poi inventate il vostro edificio! Rotondo, quadrato, triangolare, sta a voi creare un museo unico, pieno di fantasia e originalità.

Espanol :

Reconstruye con pegatinas de colores la fachada de uno de los museos de Haguenau… ¡y luego inventa tu propio edificio! Redondo, cuadrado, triangular, de ti depende crear un museo único, lleno de fantasía y originalidad.

