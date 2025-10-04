Des petits et des histoires Médiathèque Elsa Triolet Fleury-Mérogis

Des petits et des histoires Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque Elsa Triolet Essonne

De la naissance à 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

Histoires, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits : un moment de complicité à partager

Un temps d’éveil tout en douceur pour les enfants de la naissance à 3 ans et leurs accompagnants, autour de petites histoires, de comptines et de jeux de doigts. Un moment ludique et chaleureux pour découvrir ensemble les mots, les sons et les gestes.

Médiathèque Elsa Triolet 59 rue André Malraux, 91700 Fleury-Merogis Fleury-Mérogis 91700 Essonne Île-de-France 01 60 16 30 60 https://mediatheques.coeuressonne.fr/vos-mediatheques/fiches-mediatheques/fleury [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 16 30 60 »}]

