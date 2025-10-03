Des petits et des histoires Médiathèque Municipale Marolles-en-Hurepoix

Des petits et des histoires Vendredi 3 octobre, 09h30, 10h30 Médiathèque Municipale Essonne

Début : 2025-10-03T09:30:00 – 2025-10-03T10:30:00

Fin : 2025-10-03T10:30:00 – 2025-10-03T11:30:00

Histoires, comtines et jeux de doigts pour les tout-petits : un moment de complicité à partager.

De la naissance à 3 ans.

Médiathèque Municipale 3 Grande Rue 91630 Marolles-en-Hurepoix Marolles-en-Hurepoix 91630 Essonne Île-de-France 0164561143 https://mediatheques.coeuressonne.fr/

