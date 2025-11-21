Des pintades et des manguiers Rue Notre Dame Arbois

Des pintades et des manguiers

Spectacle vivant de sensibilisation

Durée 1h (suivie d’un temps d’échange)

Public à partir de 10 ans

Bissap et boisson au gingembre offerts par le Comité de Jumelage à l’issue du spectacle.

Cet automne, plus de 300 associations, collectivités, établissements scolaires et structures socio-culturelles issues de 18 territoires de Bourgogne-Franche-Comté vous invitent à participer à 200 animations engagées, et à la tournée régionale d’un spectacle sur le thème Environnement et droits des peuples

Dans un monde secoué par les crises climatiques, les conflits, les inégalités et les déplacements forcés, la solidarité internationale nous oblige. Elle est l’expression de notre humanité partagée, de cette fraternité que la Bourgogne-Franche-Comté incarne à travers ses engagements concrets, aux côtés de celles et ceux qui, ici et ailleurs, oeuvrent à un avenir commun plus juste. Dans cet esprit, notre Région soutient, de longue date, les projets de coopération et d’éducation à la citoyenneté mondiale. Associations, collectivités, établissements scolaires, jeunes en mobilité nombreux sont les acteurs de notre territoire qui, avec conviction, agissent en faveur d’un développement solidaire et durable. Leur énergie et, leur créativité sont une source d’inspiration. À cette aune, nous nous réengageons pleinement dans le Festival des Solidarités (Festisol) 2025. Cette année, un spectacle itinérant, Des pintades et des manguiers , fruit de la collaboration entre la compagnie burkinabè Kala-Kala Théâtre et la compagnie dijonnaise Rock Paper Scissors Théâtre, portera sur scène la réalité de la désertification et des migrations climatiques. Grâce à la mobilisation des collectifs locaux, de la région académique et de Bourgogne-Franche-Comté International (BFCI), ce spectacle sera présenté dans nos huit départements.

Parce que comprendre, c’est déjà agir. Parce que la solidarité se vit, se partage, se cultive, la Région continuera d’être aux côtés de celles et ceux qui bâtissent des ponts plutôt que des murs.

Bon festival à toutes et à tous.

Jérôme Durain Président de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Présentation du spectacle

Le spectacle nous emmène au coeur d’une transmission intergénérationnelle et met au jour l’héritage immatériel des cultures sahéliennes menacées par le dérèglement climatique. Le spectacle sensibilise le public aux déplacements forcés de populations dus au changement climatique, autant qu’aux exigences d’adaptations et d’innovations des techniques agricoles qu’il nécessite.

Autrice Claire TIPY

Adaptation et mise en scène Sidiki YOUGBARÉ

Interprétation Éléonore KOCTY, Adjaratou SAWADOGO et Alain TAPSOBA .

Rue Notre Dame Espace Pasteur Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 culture@arbois.fr

