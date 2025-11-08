Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Des pintades et des manguiers Salle des fêtes Brassy

Salle des fêtes 23 rue Saint-Gervais Brassy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Début : 2025-11-08 18:00:00
fin : 2025-11-08

Spectacle Des pintades et des manguiers
Par les compagnies Kala-Kala Théâtre (Burkina Faso) et Rock Paper Scissors Théâtre (France)   .

Salle des fêtes 23 rue Saint-Gervais Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 72 99 

