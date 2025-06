Des Places et Vous : concert des « Godilleurs » – Place du Docteur Joly Bruz 15 juin 2025

Des Places et Vous : concert des « Godilleurs » Place du Docteur Joly Bruz Dimanche 15 juin, 11h00 Gratuit, entrée libre

Les « Godilleurs » vous feront voyager à travers un répertoire de chants traditionnels marins, contemporains et à partager. Rendez-vous de 11h à 12h, place du Dr Joly.

Les événements « Des Places et Vous » sont de retour !

De mai à juillet, puis, de septembre à octobre, vous pourrez retrouver une animation musicale tous les 1ers dimanches du mois et des animations diverses un week-end par mois.

Paré à virer sur toutes les mers, **Les « Godilleurs »** vous fera voyager à travers un répertoire de chants traditionnels, contemporains et à partager. Avec quelques exceptions musicales qui vous emmèneront vers d’autres contrées et sans oublier leurs fondamentaux d’électrons libres disposés à partir en bordées, leurs sacs sont toujours prêts pour venir vous faire partager un bon bol d’air marin !

_**Rendez-vous dimanche 15 juin sur la place du Dr Joly de 11h à 12h. Gratuit, en accès libre.**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-15T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-15T12:00:00.000+02:00

Place du Docteur Joly 1 Place du Docteur Joly 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine