Des Places et Vous : Quand La Voix S’en Mêle de l’ALB – Place du Vert Buisson Bruz 14 juin 2025

Des Places et Vous : Quand La Voix S’en Mêle de l’ALB Place du Vert Buisson Bruz Samedi 14 juin, 11h00 Gratuit, en accès libre.

Retrouvez un concert de la section Quand La Voix S’en Mêle de l’ALB le samedi 14 juin de 11h à 11h30 devant le centre commercial du Vert Buisson.

Les événements « Des Places et Vous » sont de retour !

De mai à juillet, puis, de septembre à octobre, vous pourrez retrouver des animations diverses un week-end par mois et une animation musicale tous les 1ers dimanches du mois.

Retrouvez un concert de **la section Quand La Voix S’en Mêle de l’ALB le samedi 14 juin de 11h à 11h30 devant le centre commercial du Vert Buisson**.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-14T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-14T11:30:00.000+02:00

1



Place du Vert Buisson Place du Vert buisson Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine