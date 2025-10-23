Des plantes et des crayons Maison du Parc Carentan-les-Marais

Des plantes et des crayons Maison du Parc Carentan-les-Marais jeudi 23 octobre 2025.

Des plantes et des crayons

Maison du Parc 3 Village des Ponts d’Ouve Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-23 16:00:00

Date(s) :

2025-10-23

Accompagné d’un animateur, apprenez à reconnaître les arbres et arbustes qui nous entourent. Cette rencontre sera également l’occasion d’apprendre à dessiner la nature à l’automne avec les éléments naturels. Venez vous exercer à la discipline de botaniste et d’artiste ! Réservation obligatoire. .

Maison du Parc 3 Village des Ponts d’Ouve Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

English : Des plantes et des crayons

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Des plantes et des crayons Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2025-09-17 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin