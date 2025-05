Des plantes et des secrets – lieu-dit le Peuch Plazac, 17 mai 2025 10:00, Plazac.

Dordogne

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 19:00:00

2025-05-17

10H à 19H Journée dédiée aux plantes, aux acteurs et actrices de la vie locale qui œuvrent avec elles. Repas 15€ sur réservation

10:30 Sensibilisation de la tourbe dans les terreaux avec Morga

11:30 Présentation du tarot des arbres avec Coline Gey

13H15 Découvrir la florithérapie

14:00 Café forêt, sylviculture douce et régénération naturelle

15:00 Conférence la Phytothérapie de Françoise Raso

16:00 Découverte subtile de la nature avec Sylvie Hetzel

17:00 Voyage sonore avec Denis Defarges et Fabien Lapouge

18:00 Voyage olfactif huiles et tambour avec Marilyn Brentegani

Apporter vos instruments de musique fin de journée festive

Restauration « sauvage » sur place. Ou possibilité d’en cas, cafés et boissons

Repas 15€. Réserver par sms, 06 16 27 69 25

Parking petit, favoriser le covoiturage à partir du parking de la salle des fêtes de Plazac .

lieu-dit le Peuch Centre Lune-Soleil

Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 27 69 25 centreslunessoleil@gmail.com

English : Des plantes et des secrets

10am to 7pm A day dedicated to plants and the local people who work with them. 15? meal on reservation

German : Des plantes et des secrets

10H bis 19H Ein Tag, der den Pflanzen und den lokalen Akteuren, die mit ihnen arbeiten, gewidmet ist. Essen 15? auf Vorbestellung

Italiano :

dalle 10.00 alle 19.00 Una giornata dedicata alle piante e alle persone che le lavorano. 15? pasto su prenotazione

Espanol : Des plantes et des secrets

de 10.00 a 19.00 h Jornada dedicada a las plantas y a las personas que trabajan con ellas. Comida de 15? previa reserva

