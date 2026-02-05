Des plantes sauvages dans votre assiette Tréméreuc

Des plantes sauvages dans votre assiette

RDV communiqué à l’inscription Tréméreuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-07-30 14:30:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

2026-07-30

PNR Maison de la Rance

Partez à la découverte des plantes qui nous entourent et découvrez celles qui se peuvent se déguster… avec modération !

Inscription 02 96 87 00 40. .

RDV communiqué à l’inscription Tréméreuc 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 00 40

