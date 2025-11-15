Des plumes et des neurones Salle omnisports (salle du haut) Ploudalmézeau

Des plumes et des neurones

Salle omnisports (salle du haut) Rue Amédée Le Meur Ploudalmézeau Finistère

Début : 2025-11-15 13:30:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

2025-11-15

Une après-midi pour découvrir les voisins méconnus de nos communes observer, comprendre et apprécier les corvidés et autres oiseaux du nord Finistère pour mieux cohabiter.

Avec la participation de deux conférencières, Matiline PAULET, Socio anthropologue et Hélène LE BERRE, Eco ethologue.

Une sortie d’observation sur le terrain et deux conférences. .

Salle omnisports (salle du haut) Rue Amédée Le Meur Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 61 17 60 64

