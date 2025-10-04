Des poissons pas si stupides ? Bibliothèque du 7e Jean Macé Lyon

Vous avez toujours cru que les poissons étaient muets, amnésiques ou insensibles à la douleur ? C’est faux !

Les scientifiques constatent que finalement les poissons ont des capacités cognitives étonnantes, une vie sociale trépidante et même des émotions.

Et si, après tout, les poissons n’étaient pas si stupides ?

Certains poissons ont intégré le cercle VIP des espèces capables de réussir un test d’intelligence vieux comme le monde : se reconnaître dans un miroir. Ainsi, on sait désormais que les poissons ont conscience d’eux-mêmes et nous réservent ainsi plein de surprises : nous découvrons qu’ils sont mélomanes, aiment les chatouilles ou peuvent faire des dépressions.

Après la projection du documentaire d’Ariane Lamarsaude et Stéphane Jacques, François-Xavier Dechaume-Moncharmont spécialiste en biologie du comportement animal à l’université Lyon 1 nous présentera les recherches actuelles sur les émotions des poissons.

Bibliothèque du 7e Jean Macé 2 rue Domer 69007 Lyon Lyon 69007 Jean-Macé Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 96 48 30

