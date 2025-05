DES POMPIERS ROMAINS AU MUSÉE – MUSEE SAINT-RAYMOND, MUSEE DES ANTIQUES DE TOULOUSE Toulouse, 1 juin 2025 10:00, Toulouse.

Haute-Garonne

DES POMPIERS ROMAINS AU MUSÉE MUSEE SAINT-RAYMOND, MUSEE DES ANTIQUES DE TOULOUSE 1 Ter Place Saint-Sernin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 10:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

Date(s) :

2025-06-01

À l’occasion de ce nouveau rendez-vous d’histoire vivante, venez découvrir le métier de pompier chez les Romains !

Dans l’Antiquité romaine, les vigiles faisaient office de pompiers et de policiers. La troupe Cohortes Urbanae présente une pompe à incendie romaine reconstituée ainsi que les différents matériels utilisés pour maîtriser les incendies.

Sans réservation (Il est vivement conseillé de prendre un billet en ligne pour éviter le temps d’attente en caisse). .

MUSEE SAINT-RAYMOND, MUSEE DES ANTIQUES DE TOULOUSE 1 Ter Place Saint-Sernin

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Come and discover the job of a firefighter in Roman times!

German :

Entdecken Sie in dieser neuen Ausgabe von Living History den Beruf des Feuerwehrmanns bei den Römern!

Italiano :

Venite a scoprire cosa significava essere un pompiere ai tempi dei Romani!

Espanol :

Venga a descubrir cómo era ser bombero en la época romana

L’événement DES POMPIERS ROMAINS AU MUSÉE Toulouse a été mis à jour le 2025-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE