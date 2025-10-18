Des possibilités d’un métissage dans les arts plastiques Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Samedi 18 octobre 2025

Des possibilités d’un métissage dans les arts plastiques

Samedi 18 octobre 2025 à partir de 14h30. Musée d'Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d'Haïfa Marseille 8e Arrondissement

La Semaine de la Pop Philosophie, conçue en 2009 par Jacques Serrano, revient pour sa dix-septième édition avec une invitation à penser contre les courants réducteurs du simplisme et les séductions faciles du populisme.

La nouvelle édition de la Semaine de la Pop Philosophie est placée sous le thème de l’éloge de la complexité, face au simplisme et au populisme.















Il est admis que nous vivons dans un monde toujours plus complexe. Pour autant, ou peut-être en contrepartie, un certain goût pour la simplification semble aujourd’hui l’emporter dans tous les domaines. On y prône le simple comme synonyme de clarté. Mieux la simplification serait un préalable à l’action. Il est vrai que la complexité appelle à la prudence, à la lenteur, voire au doute, quand d’autres s’appuient sur l’émotion, l’urgence et la certitude. Dans ces conditions, le simplisme amène presque fatalement au populisme.













Qu’avons-nous fait de notre goût pour une connaissance et une pensée capable d’affronter les complexités du réel si chères à Edgar Morin ? En interrogeant des objets de pensée du point de vue de leur complexité, comme le référendum, vrai ou fausse solution ; les espoirs ou les déceptions placées dans l’intelligence artificielle ; le mystère de la mort et le transhumanisme ; la haine de la démocratie ; le succès des théories du complots et la manipulation ordinaire ; le métissage et bien d’autres thèmes pop , la Semaine de la Pop Philosophie propose de raviver les braises de notre amour de la complexité.















Le Musée d’art contemporain accueille Alexis Nouss, professeur émérite de littérature générale et comparée à l’AMU, qui évoquera les possibilités d’un métissage dans les arts plastiques. .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur resapopphilo@gmail.com

English :

La Semaine de la Pop Philosophie, conceived in 2009 by Jacques Serrano, returns for its seventeenth edition with an invitation to think against the reductive currents of simplism and the easy seductions of populism.

German :

Die 2009 von Jacques Serrano konzipierte Woche der Pop-Philosophie kehrt in ihrer siebzehnten Ausgabe mit einer Einladung zum Denken gegen die reduzierenden Strömungen des Simplizismus und die leichten Verführungen des Populismus zurück.

Italiano :

La Semaine de la Pop Philosophie, ideata nel 2009 da Jacques Serrano, torna per la sua diciassettesima edizione con un invito a riflettere contro le correnti riduttive del semplicismo e le facili seduzioni del populismo.

Espanol :

La Semaine de la Pop Philosophie, concebida en 2009 por Jacques Serrano, vuelve en su decimoséptima edición con una invitación a pensar contra las corrientes reductoras del simplismo y las fáciles seducciones del populismo.

