Des prairies humides à l’assiette… Saint-Brisson

Des prairies humides à l’assiette…

Maison du Parc Saint-Brisson Nièvre

Début : 2026-03-01 11:00:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

2026-03-01

A la découverte d’un troupeau de vaches écossaises, les Highland Cattle, qui assurent l’entretien des prairies humides de la Réserve Naturelle Régionale des tourbières du Morvan.

Venez à la rencontre d’une partie du troupeau en hivernage à la Maison du Parc et découvrir la démarche d’éco-pâturage mise en oeuvre par le Parc du Morvan.

A la suite nous vous proposons un menu spécial Highland afin d’en découvrir les saveurs.

Intervention de Sophie Murarasu, garde-technicienne au Parc naturel régional du Morvan (en extérieur si la météo le permet), suivie d’un repas, au Bistrot du Parc, dédié à cette vache d’origine écossaise.

Dimanche 1er mars 2026, rendez-vous au Bistrot du Parc à partir de 11h.

Tarif 29€, comprend l’intervention de Sophie Murarasu et le déjeuner au Bistrot du Parc (entrée, plat, dessert) sur réservation uniquement, nombre de places limitées. .

Maison du Parc Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@lebistrotduparc-morvan.fr

