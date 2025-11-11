DES PREUVES D’AMOUR — RENCONTRE + AVANT-PREMIÈRE Cinéma du TNB Rennes Mardi 11 novembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

À l’occasion de la sortie du film DES PREUVES D’AMOUR d’Alice Douard, le Cinéma du TNB est heureux de recevoir la réalisatrice pour nous parler de son film.

DES PREUVES D’AMOUR d’Alice Douard

Céline attend l’arrivée de son 1er enfant. Mais elle n’est pas enceinte. Dans 3 mois, c’est Nadia, sa femme, qui donnera naissance à leur fille. Sous le regard de ses amis, de sa mère, et aux yeux de la loi, elle cherche sa place et sa légitimité.

1h37, France, 2025

Séance en présence de la réalisatrice

Début : 2025-11-11T15:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-11T18:00:00.000+01:00

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine