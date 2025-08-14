DES P’TITES SAUCES QUI PASSENT CRÈME ! Florac Trois Rivières

Florac Trois Rivières Lozère

Atelier culinaire gratuit Pour accompagner nos légumes d’été vapeur ou crudités, quoi de mieux qu’une petite sauce ? Venez partager vos secrets et en apprendre de nouveaux ! Inscription obligatoire (nombre de places limité)

Inscription obligatoire (nombre de places limité) .

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 22 88 59 74 emilie@reel48.org

English :

Free culinary workshop What better way to accompany steamed summer vegetables or crudités than with a little sauce? Come and share your secrets and learn some new ones! Registration required (limited number of places)

German :

Kostenloser Kochworkshop Was gibt es Besseres als eine kleine Sauce zu unserem gedünsteten Sommergemüse oder Rohkost? Kommen Sie und teilen Sie Ihre Geheimnisse und lernen Sie neue kennen! Anmeldung erforderlich (begrenzte Anzahl an Plätzen)

Italiano :

Laboratorio di cucina gratuito Cosa c’è di meglio che accompagnare le verdure estive al vapore o crude con una piccola salsa? Venite a condividere i vostri segreti e a impararne di nuovi! Iscrizione obbligatoria (numero di posti limitato)

Espanol :

Taller de cocina gratuito ¿Qué mejor manera de acompañar las verduras de verano al vapor o las verduras crudas que con un poco de salsa? ¡Ven a compartir tus secretos y a aprender algunos nuevos! Inscripción obligatoria (plazas limitadas)

