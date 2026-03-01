Des p’tits pas sur la Lune Exposition d’arts contemporains

120 Chemin de Racault Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-29 19:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Les Compagnons du Moulin de la Gouspillère vous proposent de plonger dans l’univers de créateurs aux styles lunaires, ludiques, poétiques, oniriques, voire absurdes ! Pendant tout un week-end, explorez la minoterie et ses extérieurs transformés en véritables galeries vivantes.

Les Compagnons du Moulin de la Gouspillère vous proposent de plonger dans l’univers de créateurs aux styles lunaires, ludiques, poétiques, oniriques, voire absurdes ! Pendant tout un week-end, explorez la minoterie et ses extérieurs transformés en véritables galeries vivantes. Peintures, sculptures, photographies, saynètes… il y en aura pour tous les goûts ! Et pour parfaire cette expérience, une buvette et un stand de crêpes vous attendent pour vous désaltérer et vous régaler tout au long de l’événement. .

120 Chemin de Racault Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 24 20 67 moulindelagouspillere@laposte.net

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English :

The Compagnons du Moulin de la Gouspillère invite you to plunge into the universe of creators with lunar, playful, poetic, dreamlike and even absurd styles! For an entire weekend, explore the mill and its grounds, transformed into veritable living galleries.

L’événement Des p’tits pas sur la Lune Exposition d’arts contemporains Cinq-Mars-la-Pile a été mis à jour le 2026-03-12 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE