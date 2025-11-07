Dès que possible, rejoignez la route en surbrillance – Cie Ultra Lux Météores Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques

Dès que possible, rejoignez la route en surbrillance – Cie Ultra Lux Météores Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques vendredi 7 novembre 2025.

Dès que possible, rejoignez la route en surbrillance – Cie Ultra Lux Météores Vendredi 7 novembre, 19h00 Tiers lieu culturel – Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T19:00:00 – 2025-11-07T20:00:00

Fin : 2025-11-07T19:00:00 – 2025-11-07T20:00:00

Collision. Déglutition. Ingestion.

Le voyage d’une drosophile dans le corps d’une femme.

L’histoire d’une femme face aux médecins, à des symptômes incompréhensibles, à sa solitude.

Les trois interprètes se partagent le jeu en scène et la manipulation d’illustrations aux rétroprojecteurs.

C’est à partir de leurs vécus, d’histoires et de témoignages que ce récit s’invente. Une écriture mêlant situations dramatiques, réalités biologiques et onirisme décalé.

Conception, jeu et manipulation : Sonia Franco, Fabien Gautier, Alix Mouysset

Aide à la mise en scène et dramaturgie : Manon Crivellari

Direction d’acteur : Mélanie Vayssettes

Illustrations : Fabien Gautier, Alix Mouysset

Texte : Sonia Franco

Création sonore : Johanna Luz

Scénographie : Gabriel Gonzales

Création lumière et régie : en cours

Compagnie en résidence au Moulin du 3 au 7 novembre.

Une sortie de résidence peut être une étape de travail ou la présentation du projet presque abouti mais pas le spectacle final. Les sorties de résidence sont des temps d’échanges entre les artistes et les spectateurs au sein du processus de création artistique.

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Une femme à bicyclette. Une mouche alléchée par l’odeur du croissant au beurre. sortie de résidence théâtre

@Ultra Lux Météores